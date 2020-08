Coronavirus, caso positivo al circolo cittadino. Sopralluogo della Asl

Verifiche in corso al circolo dopo che è stato rilevato un caso positivo al Covid 19. La struttura, ricreativo-culturale, è in piazza del Popolo e normalmente è utilizzata dai soci, mentre ospita anche eventi come concerti o convegni, presentazioni di libri. Inizialmente si era parlato di chiusura, ma la Asl sta ancora valutando.

Di recente l'attività è aperta solo ai soci, all'aperto si è svolto solo un concerto. Avviate le verifiche sui possibili contatti del positivo.

Ultimo aggiornamento: 17:20

