Coronavirus, casi sospetti a Latina: anche oggi tutti negativi i test allo Spallanzani

Pubblicato pochi minuti fa il nuovo bollettino dello Spallanzani di Roma, l'istituto nazionale per le malattie infettive, e anche oggi tutti i test effettuati per il Coronavirus sono risultati negativi. Quindi, come anticipato, anche quelli effettuati sulla donna che si era presentata alla Clinica Città di Aprilia e sulla ragazza di Latina Scalo. Al momento non si può sapere se l'esito negativo riguardi anche il test sull'uomo portato nella notte da Formia allo Spallanzani.

«Tutti i test di ricerca del nuovo coronavirus effettuati finora sono risultati negativi, ad eccezione della signora cinese che è in procinto di essere trasferita in degenza ordinaria essendo le sue condizioni cliniche in netto miglioramento» si legge nel bollettino, il numero 26 del 25 febbraio. «Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 128 pazienti» spiega il bollettino, dunque 14 in più rispetto al precedente. «Di questi 83 sono stati dimessi e 45 sono ancora ricoverati». Non è però dato sapere se i pazienti pontini siano ancora ricoverati o siano stati dimessi. Il bollettino non lo spiega e la Asl pontina ribadisce che non è titolata a fornire indicazioni in proposito.

Ultimo aggiornamento: 12:49

