Coronavirus, 13 nuovi casi a Latina. I contagiati salgono a 72, in isolamento 1473 persone

«Rispetto alla giornata di ieri, si registrano tredici nuovi casi positivi, di cui tre domiciliari, quattro di questi confermano il cluster di Fondi. Altri due sono pazienti residenti a Latina, uno a Sezze e uno Minturno, mentre l’ultimo è di un residente del Comune Velletri. Solo un paziente, di questi ultimi, è ricoverato in Terapia Intensiva di Formia».Lo comunica la Asl di Latina, nel consueto "bollettino" emesso quotidianamente. Rispetto a ieri sono 3 i casi in più, mentre la situazione generale vede 56 pazienti positivi attualmente in carico, 18 sono gestiti in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (9), la Terapia Intensiva del Goretti (5) e presso l’unità di Malattie Infettive del Goretti (20) o altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia (11).I pazienti negativizzati sono attualmente 11, dei quali 5 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 6 in osservazione a domicilio.Complessivamente, sono saliti a 1.473 le persone in isolamento domiciliare - rispetto alle 1.437 di ieri e parallelamente 78 persone hanno terminato il periodo di isolamento.