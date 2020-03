Coronavirus, l'Ater avvia la sanificazione degli alloggi popolari a Fondi, Aprilia e Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Ater di Latina ha avviato un programma di sanificazione urgente di alcuni edifici di edilizia residenziale pubblica in provincia di Latina in linea con le streategie messe in campo dall’assessore regionale alle politiche abitative Massimiliano Valeriani per contrastare il Covid 19. I primi interventi riguarderanno le aree con maggiore utenza, in particolare il complesso Ater Fondi - Comune che da tre giorni è zona rossa nell’ambito dei provvedimenti di contenimento dell’epidemia - poi sarà la volta del complesso di via Londra a Aprilia e poi ancora degli immobili di via Pionieri della Bonifica a Latina.La sanificazione proseguirà nelle prossime settimane anche alle altre realtà della provincia.“Stiamo modulando - spiega il presidente di Ater Latina Marco Fioravante - azioni concrete per garantire la salute pubblica e quella dei nostri inquilini: è uno sforzo importante nell’ambito di una emergenza nazionale per il quale ringrazio tutto il personale che in una situazione difficilissima sta gestendo al meglio questa emergenza e l’assessorato regionale ci sta supportando”