Tornano a salire i casi di persone positive al Covid 19 in provincia di Latina. La Asl ha comunicato che rispetto alla giornata di ieri, si registrano 3 casi (contro zero) e che sono distribuiti tra Priverno (2) e Pomezia (1) ma riconducibili al cluster della dialisi dell'ex ospedale Regina Elena, proprio di Priverno. Non si sono registrati nuovi decessi .

Dall'inizio della pandemia di coronavirus sono 536 i contagiati, 32 sono ancora ricoverati (nessuno in terapia intensiva) 408 i "negativizzati e 32 i deceduti, anche se l'azienda non conteggia un uomo di Fondi morto ad Albano.

«Complessivamente - informa la Asl - sono 149 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 10.223 persone hanno terminato il periodo di isolamento». Sabato partiranno i test di sierologia sui medici di medicina generale.

