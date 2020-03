© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Asl di Latina cerca spazi nel caso la situazione dovesse peggiorare rispetto all'emergenza Coronavirus. A quelli già reperiti all'ospedale "Santa Maria Goretti" si aggiunge la riapertura delle malattie infettive a Gaeta, mentre è in corso una ricognizione con le strutture private accreditate per reperire ulteriori spazi in caso di necessità.Il gruppo Giomi - che a Latina gestisce l'Icot - ha dato disponibilità ad allestire un mini-ospedale dedicato, con 20-40 posti letto, la terapia intensiva e tutto quello che si rendesse necessario. «Siamo in una fase interlocutoria - spiega il direttore sanitario, Angelo Boumis - ma se occorre c'è la nostra totale collaborazione».Anche di fronte al pronto soccorso dell'istituto di via Faggiana sono state montate le tende pre triage.