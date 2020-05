Coronavirus, alla Asl controlli della temperatura in entrata e in uscita per dipendenti e visitatori

Un sistema in vigore già dai primi giorni dell'emergenza Coronavirus. Negli uffici della Asl di Latina, in viale Nervi, lavorano centinaia di persone e non tutte possono svolgere le mansioni a distanza. Da lì, inoltre, ci si collega quotidianamente con la Regione Lazio per il confronto sui dati e si coordinano le attività sul territorio, sebbene molto avvenga in videoconferenza.

Inevitabile, quindi, adottare le precauzioni previste e così per chi passa ai tornelli del piano terra c'è prima la rilevazione "a distanza" della temperatura corporea. La luce verde dà il via libera, la rossa avverte che qualcosa non va. Un termoscanner collegato a una piccola telecamera con schermo consente in tempo reale di capire le condizioni di chiunque entra o esce dalla Torre G/2 del complesso Latina Fiori.

