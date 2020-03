Coronavirus. Scherma, la Pappone dagli Usa: «Vorrei tornare, problema con i visti»

Vive dall'altra parte dell'oceano, studia alla alla St John’s University di New York e pratica la scherma. Con il Coronavirus ormai arrivato anche negli Usa Arianna Pappone - ventenne di Latina - preferirebbe tornare a casa. «Sento spesso i miei genitori - racconta in un video - in questo momento c'è un problema con gli studenti internazionali, non sono state ancora sospese le lezioni, la scuola non ha ancora dichiarato che sarà chiusa fino a maggio ma sanno tutti che sarà così».



A quel punto si creerebbe un problema di non poco conto: «Nel caso dovesse riaprire gli studenti internazionali potrebbero perdere il visto, qui stiamo solo aspettando che venga chiusa perché certamente in due settimane non si risolverà, ma poi avremo questo altro problema».

La giovane pontina non ha dubbi: «Io preferirei tornare a casa in questo momento perché anche se la situazione è grave noi la stiamo gestendo meglio, negli Usa è difficile fare le stesse cose in 50 Stati».

