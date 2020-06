"Basta bugie", operatori 118 organizzano manifestazione alla Regione Lazio

L'hanno chiamata "Basta bugie" ed è la manifestazione organizzata dagli operatori del 118 del Lazio per il 15 luglio alle 9 in Piazza Oderico da Pordenone, a Roma. Tra i promotori dell'iniziativa anche la Confail di Latina: «Dopo il lockdown quelli che ci definivano eroi ci hanno abbandonato - dice il segretario provinciale, Vinicio Amici - la nostra non è una protesta sterile, ma una iniziativa di forte dissenso verso una politica regionale estranea alla questione sanitaria fondata sui presidi territoriali, veri e propri garanti di sicurezza. Sfruttamento, demansionamento, indebolimento sono soltanto alcuni dei segni di una crisi sanitaria strutturale».

Ad esempio chi era sulle ambulanze in appalto con Ares 118 non ha avuto l'indennità di 1000 euro, pur lavorando in prima linea sull'emergenza Covid: «Vogliamo ricordare all’assessore D’Amato che siamo quelli chiamati eroi, ma anche quelli che la Regione Lazio ha trattato come categoria di Serie B, partendo dal mancato premio per il lavoro svolto durante il periodo Covid, andato però a chi ha prestato servizio all’interno degli uffici 118 davantia un computer e un telefono. Una innegabile discriminazione»

