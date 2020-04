L’emergenza come scelta di vita. Così quando finiscono i turni sulle ambulanze in appalto con Ares 118 a Latina, parte e va in Veneto. È così praticamente dall’inizio dell’emergenza legata al Covid 19. Artes Memelli, 28 anni, ha origini albanesi ma da cinque anni è in Italia e si è laureata in medicina e chirurgia all’università di Tor Vergata.

Da Scutari a Roma per inseguire la sua “vocazione”, poi subito la “prima linea” delle ambulanze e dell’auto medica del 118.

«È stata una scelta precisa, mettere in pratica le indicazioni teoriche. L’università ti forma ma non sono molte le occasioni di vivere sul campo. Certo, mai avrei immaginato di essere messa a confronto con un’epidemia del genere, ma è successo e la stiamo affrontando da professionisti».

Perché la scelta del Veneto? «C’era un avviso pubblico per la task force e ho partecipato, vado in provincia di Rovigo e di Venezia, all’inizio c’erano i dispositivi di protezione che qui ancora non erano sufficienti, ma non erano stati effettuati i tamponi, ora veniamo anche sottoposti a quelli». Una scelta professionale, di vita ma anche economica, il medico non lo nasconde: «Fare servizio nel nostro territorio è bello, stai vicino casa, hai la possibilità di godere di scorci unici quando sei al mare, per esempio. Quella zona mi piace meno, dal punto di vista del clima e ambientale, ma non nascondo che mi pagano quasi il doppio rispetto a qui».

Cosa che di questi tempi non va sottovalutata, anche se ci sono inevitabilmente dei timori: «È una epidemia importante, per molti versi ancora sconosciuta, chiaro che non vai a cuor leggero a fare una cosa del genere. C’è la preoccupazione di prendere l’infezione, di trasmetterla al mio compagno, di portarla ai colleghi degli equipaggi. Soprattutto nella prima fase i timori erano molti, ma ripeto in Veneto avevamo dispositivi che qui non ci erano stati dati e poi sono stati effettuati i tamponi, certo l’apprensione c’è sempre».

Giovane medico, ma con le idee chiare. Su come è stato trattato questo virus, all’inizio: «Eravamo impreparati, anche gli esperti hanno sottovalutato la portata, molti ripetevano che era qualcosa di più di una normale influenza. Abbiamo visto che non è così, ma dirselo ora conta poco. Di questa esperienza dobbiamo fare tesoro quando tutto sarà finito. Ho visto - aggiunge Artes - una grande reazione, servizi realizzati in poco tempo, una straordinaria mobilitazione e questo lascia un patrimonio importante a tutti noi». Quello dei protocolli, per esempio: «Non ce ne erano di specifici, certo avevamo studiato quelli delle malattie infettive ma questo è un virus con una storia tutta sua, adesso le cose da fare sono chiare».

Ma non è tutto: «Non si era preparati ad affrontare un’emergenza simile in termini di posti letto disponibili che, a poco a poco, sono stati ricavati nelle rianimazioni, mentre si è cominciati a intervenire anche sul territorio. In Veneto questo lo stavano già facendo quando ho iniziato la mia esperienza, è importante intervenire presto e trattare più positivi possibili a domicilio, ma anche fare i tamponi in casa».

Regioni diverse, situazioni che cambiano, ma la stessa passione. Artes, del resto, magari come molti non immaginava di vivere una epidemia del genere e di essere in prima linea, ma in Italia ci è venuta proprio perché voleva fare il medico.

