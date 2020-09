Otto nuovi casi, totale che supera i 900 per la prima volta, attuali positivi oltre i 300. E' il quadro del coronavirus in provincia di Latina con i dati resi noti dalla Asl oggi, domenica 13 settembre. «Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 8 nuovi casi positivi, di cui sette trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Cisterna di Latina (1), di Latina (2), di Priverno (1), di Sezze (2), e di Roccagorga (2). Non si registrano nuovi decessi».

Con quelli odierni diventano 907 i contagi da inizio pandemia, la prevalenza (casi ogni 10.000 abitanti) sale a 15,77, sono 565 le persone guarite, 37 le decedute, gli attuali positivi sono 305 dei quali 258 seguiti a domicilio.

Vedi anche > Coronavirus: nuova risalita dei contagi in provincia di Latina, sono 11 i casi positivi

«Si raccomanda vivamente a tutta la popolazione - dicono dalla Asl - ed in particolare ai giovani, al fine di evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA