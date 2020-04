Coronavirus, comitato per il decennale dell'adunata degli alpini dona fondi e beni di prima necessità

Il Comitato per il “decennale dell’adunata degli alpini” aveva deciso all’unanimità di promuovere per l’emergenza corona virus, una raccolta di fondi straordinaria per acquistare materiale a favore dell’ospedale di Latina.

Uno sforzo che ha dato i suoi frutti essendo ora disponibili in totale per la Asl di Latina 10.000 euro, di cui 6.000 euro tra fondi iniziali del Comitato e quelli raccolti successivamente d'intesa con il Circolo cittadino.

«Analogamente al contributo alla Asl - dice il presidente, Domenico Rossi - vogliamo dare un segnale di concretezza e vicinanza anche a tutti coloro che in questo particolare momento mancano addirittura della certezza di un pasto per loro stessi e per i loro cari o non sanno far fronte ad esigenze comunque primarie quali ad esempio quelle dei prodotti per neonati come omogeneizzati e pannolini. Siamo riusciti a raccogliere ulteriori fondi nel segno della solidarietà sociale e a breve destineremo 7000 euro alla Caritas oltre a consegnare 100 buoni spesa da 30 euro a un'associazione di Latina che da sempre opera nel settore dell’assistenza a famiglie indigenti».

