Coronavirus, personale Abc si autotassa e dona mascherine all'ospedale "Goretti"

Si sono autotassati, destinando l'aumento contrattuale di marzo all'acquisto di mascherine per l'emergenza Coronavirus. E' il bel gesto del personale dell'Azienda beni comuni (Abc) di Latina che si occupa dei servizi di igiene urbana.

Questa mattina, venerdì 10 aprile, presso la Palazzina direzionale dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, la cerimonia di consegna di 1722 mascherine Ffp2 alla presenza del sindaco Damiano Coletta il materiale sanitario è stato consegnato al direttore della struttura ospedaliera, Sergio Parrocchia «con l'obiettivo di dare un contributo concreto a coloro che ogni giorno instancabilmente sono in prima linea nella lotta contro il Covid-19».

Un'iniziativa spontanea che, su impulso del personale operativo recentemente assunto, ha subito trovato solidali tutti i livelli della Abc Latina, dai vertici aziendali al personale amministrativo e tecnico. Un gesto di generosità e sensibilità che arriva proprio da coloro che ogni giorno, con impegno e responsabilità, sono impegnati nel fornire il servizio pubblico essenziale di igiene urbana, fondamentale per la salute pubblica soprattutto in un periodo come quello attuale di grave rischio per la collettività.

Nei giorni scorsi, inoltre, alla catena di solidarietà si è unita anche la signora Renata, parente di un dipendente della Abc Latina, che ha realizzato e donato 160 mascherine al personale dell'Azienda e alle loro famiglie per uso domestico e privato.

