Coronavirus, 7 nuovi casi in provincia di Latina e altri 5 di non residenti

«Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 7 nuovi casi positivi, di cui 6 trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (2), di Cisterna di Latina (1), di Latina (2) e di Sezze (2). Si registrano anche 5 casi nuovi positivi, non residenti in provincia». Lo rende noto la Asl di Latina riferendosi ai nuovi contagi da Covid 19. I casi rilevati sono contatti di casi già noti e rientri dalla Sardegna e dall'estero. Non si registrano nuovi decessi».

Vedi anche > Coronavirus, altri 6 positivi in provincia di Latina: tutti rientrati dalla Sardegna

Con quelli odierni salgono a 708 i positivi da inizio pandemia, l'indice di prevalenza è 12,31 ogni 10.000 abitanti, i guariti finora sono 540, i deceduti 37, gli attuali positivi salgono a 131, 92 dei quali seguiti a domicilio.

Ultimo aggiornamento: 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA