Coronavirus, 38enne di Minturno ricoverato racconta la sua storia: «Devo impegnarmi, andrà tutto bene»

«Ci sentiamo a volte stupidamente invincibili...il pericolo sembra sempre lontano...e poi all’improvviso ti sale la febbre e la tosse, sarà tutta l’acqua e il freddo presi al campo, sarai stressato...e poi all’improvviso non riesci più a respirare». Comincia così il post scritto un 38enne di Minturno ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina dopo essere risultato positivo al test del coronavirus. Si chiama Fausto Russo, è un personal trainer presso una palestra del sud pontino, un preparatore atletico, che mai avrebbe immaginato di trovarsi in queste condizioni. E' stato ricoverato per una grave insufficienza respiratoria. Gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale. Ha voluto raccontarlo su Facebook per avvertire quante più persone possibile tra quelli che hanno avuto contatti con lui negli ultimi 14 giorni. Russo, dal letto dell'ospedale, dimostra grande forza e un grande senso civico.I primi sintomi sono comparsi giovedì scorso, quella che sembrava una semplice influenza si è poi ben presto complicata in un quadro clinico più complesso. «Dopo terapie e sempre monitorato si arriva a domenica, la febbre non scende e l’ansia sale fra qualche battuta per sdrammatizzare e continuando a pensare tutto forse come impossibile», scrive Russo. «È Domenica sera. Direzione Latina, tac polmonite interstiziale. Ricovero immediato e terapia d’ossigeno». Russo si ritrova catapultato nell'incubo. Ma non perde la lucidità e la speranza.«Solo e lontano dalla mia famiglia ma con un amore enorme che mi danno ogni giorno! La presenza si sente anche quando non la vedi, anche quando non la tocchi! È qualcosa che si sente dentro che ti porti dentro. E metti la paura, lo smarrimento, il senso di affetto e di responsabilità per chi ti sta e ti è stato vicino».Parole che non mancano di rasserenare anche chi gli è più vicino e non solo: «Ci stringeremo più forte, faremo passare questa tempesta vicini vicini (metaforicamente) sotto lo stesso ombrello e ripartiremo più forti e gioiosi di prima perché siamo una grande famiglia».«Andrà tutto bene», conclude. E' l'augurio di tutti. Forza Fausto, tutti insieme possiamo farcela. Lui posta una foto dal letto dell'ospedale e accanto quella di Mister Invicibile. «Quello della foto 1 sono io, e la foto due è come mi aspettano i miei cuccioli a casa. Devo impegnarmi. Andrà tutto bene».