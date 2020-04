Coronavirus, un altro morto a Fondi: è la settima vittima in città

Continua a salire il numero delle vittime per coronavirus a Fondi , comune tra i più colpiti dall'emergenza nella regione Lazio. Il settimo decesso in città, collegato ancora una volta al centro anziani, riguarda una donna di 81 anni. Quello di oggi è il diciassettesimo decesso in provincia di Latina dall'inizio dell'emergenza Coronavirus.

La signora non era grave tant'è che si trovava ricoverata presso il reparto di ortopedia del “Santa Maria Goretti” di Latina (convertito covid), a poca distanza dal marito, di due anni più grande, anche lui positivo, anche lui ricoverato nello stesso ospedale.

Coronavirus Lazio, mappa del virus: nessun malato in 156 Comuni

Questa mattina le condizioni della donna sono improvvisamente peggiorate e il suo cuore ha smesso di battere.

Cordoglio a Fondi e in particolare al centro “Domenico Purificato”: tantissimi ormai gli iscritti positivi, alcuni purtroppo deceduti.

L'anziana lascia il marito 83enne, che ancora combatte contro la malattia, tre figli e una grande famiglia. Le esequie si terranno in forma privata.

Coronavirus, 18 nuovi contagi in provincia di Latina. Allarme della Asl: «Allentato il rispetto delle disposizioni»

Ultimo aggiornamento: 13:37

