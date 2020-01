Corona virus, pronto il piano per fronteggiarlo negli ospedali pontini

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul

Messaggero digital

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli ospedali pontini sono pronti a fronteggiare l’eventuale emergenza del corona virus, quello che arriva dalla Cina e sta creando scompiglio in mezzo mondo. Ieri, su iniziativa della Regione Lazio, vertice allo “Spallanzani” di Roma con i dirigenti di malattie infettive, pronto soccorso e dipartimento di prevenzione.Al momento non si registrano casi di sospetta infezione, ma le linee guida sono chiare e si sovrappongono a quelle di sindromi respiratorie severe: «Nel caso di tosse e febbre - spiega l’infettivologa Miriam Lichtner - già al triage viene posta una domanda fondamentale e cioè se il paziente è stato in Cina o ha avuto contatti con chi è tornato da un viaggio a Wuhan. In questo caso si procede con l’isolamento respiratorio e il trasferimento allo Spallanzani». Misure precauzionali? «Le stesse di un’influenza, alla quale questo virus purtroppo si sovrappone: lavaggio delle mani e attenzione quando si tossisce o starnutisce». A proposito di influenza stimati 4650 pontini a letto per il “picco”.