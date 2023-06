Scontro con il camion dei rifiuti, muore una donna di 58 anni

Incidente stradale mortale questa mattina in via Garibaldi vicino isola ecologica di Lariano. Due veicoli coinvolti, un furgone Fiat 75 e un camion dei rifiuti: la donna che si trovava sul Fiat Iveco, un mezzo carico di frutta, è deceduta nell'impatto. La vittima aveva 58 anni e viveva a Cori. Gli altri occupanti, due uomini di 40 e 30 anni, anche loro di Cori, sono stati trasportati dal 118 al Pronto soccorso dell'ospedale di Velletri, non sono in pericolo di vita.

Gli occupanti del camion trasporto rifiuti sono due uomini di 62 e 40 anni, sono feriti ma non gravemente.

L'incidente è avvenuto verso le 6. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Velletri e di Lariano per i rilievi, la strada è ancora chiusa. Impressionante la scena che si sono trovati di fronte i soccorritori (Foto Luciano Sciurba)

I vigili del fuoco di Velletri hanno estratto la donna deceduta dalle lamiere contorte del suo furgone e messo in sicurezza i mezzi. Il deposito giudiziario di Velletri sta provvedendo a rimuovere i mezzi dalla strada con carri attrezzi e autogru speciali. Sul posto anche la polizia locale di Lariano che ha chiuso la strada e sta dirigendo la viabilità. Il frontale è avvenuto durante il forte temporale in un tratto stretto e angusto in semicurva con manto stradale bagnato e sdrucciolevole.