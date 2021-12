Punto assistenza senza medico, il Comitato civico occupa l'aula consiliare del Comune

Il Comitato civico di Cori ha occupato l'aula consiliare del Comune per protestare a causa dell'assenza del medico - da ieri, 20 dicembre - presso il punto di assistenza territoriale. Un episodio che si era già verificato nei giorni scorsi: «Ora è di nuovo senza medico, e cioè è sostanzialmente chiuso alle esigenze di salute della popolazione, anche se rimane formalmente aperto, 8-20, con il solo personale infermieristico di turno».

Da qui la decisione di occupare l'aula, per sollecitare Asl e Regione a intervenire. Lo "scontro" sui punti di primo intervento, trasformati in punti di assistenza territoriale, va avanti da tempo e non sembra avere ancora una via d'uscita.