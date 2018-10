© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante le sue condizioni sembravano migliorate alla fine non ce l'ha fatta, l' anziano che lo scorso lunedì si è accoltellato ma è stato salvato dal figlio Il pensionato, 87 anni, si era trafitto con una lama a stiletto ed era stato trasferito in eliambulanza a Latina.La scorsa notte l'uomo è poi deceduto. Si tratta dell'ennesimo suicidio nel paesello nonostante le iniziative per prevenire la solitudine e la depressione senile.