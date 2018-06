Cordoglio a Fondi e a Lenola per la scomparsa di Denis Guglietta, si aggrava il bilancio dei feriti

di Barbara Savodini

LENOLA - È cordoglio a Fondi e a Lenola per la scomparsa di Denis Guglietta, il giovane di 23 anni deceduto ieri a seguito di un terribile frontale.



Nell'impatto avvenuto sulla provinciale, in località Valle Bernardo, sono rimaste ferite in maniera seria anche altre tre persone: moglie e marito che viaggiavano sulla Land Rover e il ragazzo al volante della Fiat Punto su cui si trovava anche Denis Guglietta.



Intanto si sono aggravate le condizioni del conducente del suv, elitrasportato nella cuore della notte presso l'ospedale “San Camillo di Roma”. Per il trasferimento si è reso necessario l'ausilio dei volontari della Croce Rossa che hanno predisposto l'elisuperficie per ambulanze allestita presso il campo sportivo Madonna degli Angeli di Fondi.



Resta grave anche la moglie, meno serie, invece, le condizioni del 22enne al volante della Punto nonché grande amico della vittima Denis Guglietta.



Sulle cause che hanno portato le due vetture a scontrarsi frontalmente sono in corso le indagini dei carabinieri di Lenola che si sono avvalsi anche del supporto della locale Municipale. Come da prassi i sono stati disposti anche i test per escludere l'assunzione da parte di entrambi i conducenti di alcol e droga.

Luned├Č 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:35



