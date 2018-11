Corden Pharma: «Questo piano o la chiusura»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre i sindacati tengono alta la guardia e hanno chiesto un nuovo tavolo a cui hanno invitato i sindaci di Latina, Norma, Sermoneta e Sezze, oltre al presidente della Provincia, la Corden Pharma prova a spiegare i motivi della crisi, quella che l'ha spinta a presentare a Prefetto e Ministero del Lavoro un piano con 192 esuberi, la richiesta del taglio del 15% degli stipendi e quella di un concordato di continuità lavorativa.Nell'incontro che si è svolto in Unindustria l'azienda ha dato qualche segnale di apertura e ha già chiesto un incontro al Ministero per capire quali ammortizzatori potrà usare per non avviare i licenziamenti, ma vuole spiegare quali motivi hanno spinto la nuova dirigenza ad avviare questo stato di crisi e quali obiettivi si vogliono raggiungere: «Preservare la continuità aziendale, tutelare i creditori e salvaguardare il maggior numero di posti di lavoro, sono le finalità che Corden Pharma persegue per fronteggiare la situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa».Il nuovo Consiglio di Amministrazione, si è insediato sei mesi fa e i bilanci parlano di ingenti perdite e di «Un forte squilibrio tra i rilevanti costi di produzione diretti e indiretti esistenti e i prezzi di vendita dei prodotti, ha dovuto operare significative svalutazioni ed ha accertato che i volumi di vendita fino al 2021 non sono realizzabili». Il piano industriale a cui si fa riferimento è quello presentato a gennaio dall'ex amministratore delegato.A questo si aggiunge l'indisponibilità da parte del Socio e del Gruppo, già intervenuti negli «ultimi 18 mesi con circa 80 milioni di euro per ricapitalizzare la Società, ripianare le perdite e l'esposizione bancaria, ha determinato la necessità sia di avviare la procedura di riduzione di personale, per ridimensionare l'organizzazione ai ridotti volumi di fatturato e contenere il costo del lavoro, ma anche di presentare la domanda di concordato in continuità».Un concordato che, se da una parte protegge il compendio aziendale, dall'altra potrebbe provocare una chiusura a catena di tutte le aziende a conduzione familiare che, proprio a causa del concordato, non vedrebbero pagati i crediti vantati. Un cane che si morde la coda e una situazione che è comunque difficile da affrontare.Un problema - quello delle piccole aziende dell'indotto - che il sindaco di Sermoneta, anche in sede ministeriale, ha più volte sollevato. Il Tribunale ancora non ha accolto la richiesta del concordato e l'azienda spera che «Socio e clienti supporteranno il piano che la società sottoporrà al giudizio di Tribunale e creditori».