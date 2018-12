Rischio licenziamenti alla Corden Pharma, in corso l'incontro in Unindustria a Latina

LATINA - Si sta svolgendo presso la sede di Unindustria a Latina, l'incontro tra la Corden Pharma, l'associazione degli industriali e i sindacati per capire se ci sono spiragli per continuare la trattiva. Nella riunione precedente l'azienda aveva aperto qualche spiraglio, ma il concordato richiesto e la nomina dei due curatori, lasciano qualche perplessità nei sindacati. L'azienda oltre al concordato di continuità, aveva chiesto il licenziamento di 192 dipendenti e il taglio del 15% dello stipendio, dopo l'incontro della volta precedente, c'era stato uno stop sui licenziamenti e la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali, ma non sul taglio del lavoro. Proprio su questo si basa gran parte della battaglia che i sindacati stanno portando avanti. © RIPRODUZIONE RISERVATA