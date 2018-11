Corden Pharma annuncia 192 esuberi a Sermoneta e il taglio del 15% degli stipendi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in corso in prefettura il tavolo di crisi per la vertenza Corden Pharma. I rappresentanti della multinazionale che ha uno stabilimento a Sermoneta Scalo e i rappresentanti dei sindacati sono riuniti con il prefetto Maria Rosa Trio e il sindaco di Sermoneta Claudio Damiano.L'azienda ha annunciato questa mattina 192 esuberi, sui 500 dipendenti, il blocco delle retribuzioni di ottobre e il taglio del 15% degli stipendi futuri per superare la crisi e la garanzia che tutti lavoreranno anche in questo periodo per poter evadere le commesse. L'azienda ha anche inviato richiesta di incontro al Mise per sottoporre il caso al Governo.Perplessità dei sindacati rispetto alle richieste perché contestualmente alla crisi aperta a Sermoneta la Corden sta aprendo una nuova ala presso lo stabilimento di Caponaco in provincia di Monza-Brianza con 50 nuove assunzioni e un investimento di 20 milioni di euro.I lavoratori questa mattina hanno protestato sotto la prefettura e nel pomeriggio si riuniranno in assemblea per ascoltare il parere dei sindacati rispetto alle proposte avanzate dalla Corden Pharma.