Cooking quiz: al concorso nazionale partecipano anche gli studenti dell'Istituto San Benedetto

Anche l'istituto San Benedetto di Latina parteciperà alla sesta edizione del Cooking quiz, il Concorso Didattico Nazionale ideato da Plan Edizioni, Alma e da Peaktime incentrato sulla sana e corretta alimentazione, valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, lotta allo spreco alimentare e corrette modalità di raccolta differenziata. Cooking Quiz, per il valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dalla dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Protagonisti gli studenti delle classi quarte a indirizzo enogastronomia, sala-vendita e pasticceria che saranno coinvolti dall'esperto formatore di Peaktime Alvin Crescini e dagli Chef e docenti di Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, in lezioni interattive. Ai ragazzi saranno trasferite nozioni e informazioni importanti con l'obiettivo di verificarne poi il grado di apprendimento attraverso la gamification. Sfide individuali per ottenere il punteggio più alto nella propria scuola e vincere un buono per gli acquisti in rete, ma anche gare tra classi per stabilire il gruppo che passerà alla fase successiva, ovvero la Finalissima Nazionale di maggio.

Obiettivo del concorso è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, utilizzando strumenti tecnologici vicini alle generazioni native digitali. Il progetto coinvolgerà oltre 20.000 studenti: un'edizione da record con 105 Istituti Alberghieri coinvolti in tutta Italia. E Latina sarà rappresentata nel Concorso Nazionale da un'eccellenza per innovazione e formazione degli studenti, il San Benedetto. Grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea anche in questa edizione sarà dedicato uno spazio importante su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in cucina. I Consorzi nazionali che partecipano al Cooking Quiz garantiscono l'avvio al riciclo di tutti gli imballaggi, consentendo un enorme risparmio di materia ed energia.



