Il lavoro in una società che cambia: convegno di Federlazio con il sottosegretario Durigon

Ultimo aggiornamento: 12:13

Il "Lavoro in una società che cambia" è il titolo del convegno organizzato dalla Federlazio di Latina per venerdì prossimo, con inizio alle 10, presso la sala convegni della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università La Sapienza - sede di Latina, in viale XXIV Maggio 7.Verranno illustrati gli ultimi dati del Censis alla presenza di istituzioni e sindacati. Saranno presenti il sottosegretario al ministero del Lavoro, Claudio Durigon e l'assessore al Lavoro della Regione Lazio oltre al sindaco di Latina, Damiano Coletta, al Presidente della Provincia, Carlo Medici e si segretari di Cgil, Cisl, Uil e Ugl.Di seguito la locandina con il programma degli interventi.