Musica, teatro, convegni e gastronomia per questo weekend in collina, organizzati, nella frazione formiana di Trivio, dal Centro socio-culturale presieduto da Luigi Saraniero. Domani, venerdì, alle 21, in piazzetta Fabiani andrà in scena lo spettacolo teatrale “Tutti pazzi per la piazza”, interpretato dalla giovane compagnia amatoriale del centro socio-culturale Trivio, per la regia di Gianluca Lombardi. Sabato percorso gastronomico e performance di artisti di strada provenienti da Formia, Sessa Aurunca, Napoli e Roma. E in piazza Sant’Andrea il concerto dei “Bevitori longevi”. Domenica, infine, alle 20.30, in piazzetta Fabiani, si terrà il convegno e la presentazione del libro “Le Marocchinate, cronaca di uno stupro di massa”, scritto dal presidente dell’associazione nazionale, Emiliano Ciotti. Interverranno il ricercatore Gianfranco Macelloni, lo storico dell’arte Marco Tedesco, il sindaco di Formia Paola Villa e il consigliere della Regione Lazio, Angelo Orlando Tripodi.