Controlli a tappeto della polizia stradale: pioggia di contravvenzioni

Venerdì 25 Giugno 2021, 13:15

In una settimana la polizia stradale di Latina ha controllato 375 veicoli con un dispositivo straordinario tra Aprilia, Terracina e Formia: quasi tutti sono stati multati per qualcosa. Sono state infatti 261 le contravvenzioni al Codice della strada rilevate e le relative sanzioni. Sei le patenti e 12 le carte di circolazione ritirate; decurtati 727 punti dalle patenti e cinque le persone denunciate: 4 per guida sotto l’influenza di alcol ed una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.