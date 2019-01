Controlli su strada, autovelox e t-red: il bilancio della Municipale di Monte San Biagio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN BIAGIO - Oltre 13 infrazioni al giorno per un totale 4.852 verbali in un solo anno: un vero e proprio tesoretto quello rastrellato dallanonostante la cronica carenza di organico e le molteplici mansioni che gravano sulle spalle di soli quattro agenti. Merito del buon lavoro svolto sul campo tra controlli di routine, edilizia e viabilità ma anche della tecnologia.Sì perché, oltre aiderivanti dae alle, benmicro iniezioni di liquidità derivano dainello specifico dal(1.426) e dalle apparecchiature per la(1.710), il più delle volte posizionate lungo la stessa strada nei tratti in cui si tende a schiacciare il piede sull'acceleratore.Il risultato è un vero e proprio tunnel del terrore per gli automobilisti che, quando percorrono il tratto monticellano dell'antica arteria, sanno di dover prestare la massima attenzione.Con buona pace di chi per lavoro o per motivi personali trascorre buona parte della giornata al volante, il capitale accumulato è di tutto riguardo: 316mila euro incassati che però, con i verbali già lavorati e inviati all'esattoria, potrebbe raggiungere quota 709.342 euro.Qualora l'intero importo dovesse essere recuperato, si tratterebbe di una cifra niente male per un paesello di 6.300 abitanti che andrebbe a rimpolpare le casse comunali in un periodo storico in cui gli enti locali sono costantemente in affanno.In cosa saranno investite tali somme? Una prima tranche, 17mila euro, per rimettere in sesto strade dissestate e colabrodo, una seconda in arrivo per la segnaletica, mentre una terza per il mantenimento stesso del corpo della Municipale.Ed è proprio questo l'auspicio del comandante Aldo Filippi che, nella relazione di fine anno, tra i punti di crisi evidenzia proprio la carenza di personale auspicando l'assunzione di nuovi agenti anche solo a tempo determinato oppure part time. Proprio come avvenuto nel 2018.