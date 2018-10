Controlli a Sezze Scalo, spuntano rifiuti interrati

Ultimo aggiornamento: 22:07

Da un terreno a Sezze Scalo oggi sono spuntati rifiuti d'ogni genere: copertoni, calcinacci, teli in plastica, pezzi di ferro e persino di eternit. Lo hanno scoperto i carabinieri forestali del Nipaaf di Latina che questa mattina sono intervenuti insieme ai colleghi della stazione di Sezze, ai vigili del fuoco ed al personale dell'Arpa Lazio, per eseguire un sondaggio approfondito in un terreno già oggetto in passato di indagini con il magnetometro da parte dell'Ingv. Il terreno - ampio circa 400 metri quadri - si trova in località Cona del Pozzo ed è in uso ad una ditta. Nel terreno rinvenuti anche altre tipologie di rifiuti che, per i forestali, sarebbero riconducibili all'attività di bulloneria della stessa società. Riscontrata sul terreno anche la probabile presenza di idrocarburi. Le indagini sono ancora in corso: si ipotizza la violazione dell'articolo 256 del Codice dell'Ambiente. Intanto il terreno sarà oggetto di campionamento per verificarne l'eventuale contaminazione.