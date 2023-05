Guardia di Finanza, il generale Buratti a Latina: «Controlli Pnrr, arrivano i rinforzi»

Attenzione sui fondi del Pnrr, visto che il rischio di frodi è molto alto. Bisognerà vigilare senza rallentare o bloccare i progetti.

A Latina e provincia arrivano i rinforzi per le attività della Guardia di Finanza, così come annunciato dal generale di corpo d’armata Bruno Buratti, comandante interregionale per l’Italia centrale delle fiamme gialle arrivato nel capoluogo insieme dal comandante regionale del Lazio, il generale Virgilio Pomponi per una riunione operativa a Palazzo M.

Previsti 24 nuovi ispettori assegnati al Nucleo di polizia tributaria, nodo strategico delle investigazioni, che andranno ad aggiungersi ai 34 militari già in servizio. Le forze in campo verranno di fatto quasi raddoppiate potendo contare in totale di 58 uomini.

Attenzione massima sul Pnrr, con oltre 200 progetti finanziati sul territorio con i fondi del Piano nazionale di Ripresa e resilienza, e decine milioni di euro in arrivo, si temono le incursioni della criminalità organizzata.