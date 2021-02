Controlli dei Nas nelle strutture pubbliche, nei guai due guardie mediche

Controlli dei NAS presso le guardie mediche ed altre strutture pubbliche di continuità assistenziale. In totale 10 i controlli effettuati nella provincia di Latina nelle ultime settimane, ma a Sabaudia sono state trovate irregolarità. Due i medici segnalati dai carabinieri alla Asl, quale datore di lavoro: erano assenti dall'ambulatorio all'atto dell'ispezione, pur non essendo impegnati in attività di visita a domicilio. I due sanitaria saranno sottoposti a procedimento disciplinare.

Ultimo aggiornamento: 12:27

