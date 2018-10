Controlli di vicinato: pronto il progetto sicurezza, si parte con Latina Scalo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gruppi e comitati di cittadini che si attivano per segnalare sospette attività criminali nei quartieri e aumentare così la sicurezza. È il controllo di vicinato, che il Comune di Latina attiverà grazie a un protocollo con la Prefettura. Alla base, le esperienze da anni avviate in Usa e in Paesi del nord Europa e, più di recente, anche in altre città italiane, tanto che è già nata un’Associazione nazionale sul controllo di vicinato. I comitati dei cittadini, guidati da un coordinatore appositamente formato, potranno segnalare ogni attività sospetta. Ad esempio, se in una strada secondaria normalmente poco trafficata si noti una macchina mai vista prima effettuare ripetuti passaggi a bassa velocità. I cittadini possono così fornire queste informazioni al coordinatore del comitato, il quale le vaglierà e, se ritenute rilevanti, le girerà alle forze dell’ordine, che agiranno di conseguenza. Un tipo di segnalazioni che si differenzia, e che va ad aggiungersi, a quella classica della flagranza di un reato, che il cittadino è sempre chiamato a effettuare. In questo caso, si parla invece di contrasto a possibili ed eventuali azioni criminose, in particolare reati predatori, che potrebbero essere perpetrate in un futuro immediato. Vi è inoltre un effetto deterrente, dato dai cartelli che segnalano la presenza, in quel quartiere, del controllo di vicinato. Ciascun gruppo si organizza individuando le priorità specifiche della propria zona e un comitato, quasi pronto, c’è già, a Latina Scalo. «L’amministrazione vuole avere una partecipazione a tutto tondo del cittadino, anche partendo da esigenze personali come la tutela dei propri beni, ai fini della sicurezza collettiva; l’auspicio è che da Latina Scalo si possa poi estendere ad altri quartieri per una maggiore sicurezza sussidiaria. Sono le stesse forze dell’ordine che sottolineano l’importanza di questa iniziativa, dato che così posso ottenere informazioni che altrimenti non avrebbero», ha spiegato ieri il vice sindaco, Paola Briganti, in commissione Trasporto e Sicurezza. «Si tratta di informazioni qualificate, dato che il referente di ogni coordinamento avrà seguito un corso di formazione», ha aggiunto il consigliere Salvatore Antoci, che lanciò a suo tempo la proposta. L’approvazione della delibera, che è di competenza di giunta, avverrà entro la settimana, poi sarà firmato il protocollo con la Prefettura e, probabilmente a novembre, si terrà l’assemblea pubblica a Latina Scalo.