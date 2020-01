Controlli della polizia nei locali: multe per 22 mila euro

Gli agenti della Questura di Latina nel corso del fine settimana hanno intensificato in tutta la provincia le attività dei controlli amministrativi presso i locali di intrattenimento nelle zone di maggior aggregazione. Dieci le volanti impegnate nel controllo del territorio insieme a 12 dipendenti della Polizia Amministrativa, unitamente alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. I controlli sono scattati nel capoluogo e nel territorio pontino in particolare a Cisterna, Terracina, Fondi, Gaeta, Formia e Priverno.



Ventiquattro i locali controllati nelle zone della movida. Alcuni sono risultati non in regola e gli agenti hanno contestato 28 violazioni amministrative irrogando multe per oltre 22.000 euro per violazioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA