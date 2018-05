Controlli della Polizia in siti dismessi, sgomberati quattro stranieri

Sono stati sgomberati nel corso di controlli della Polizia di Stato – Questura di Latina, quattro cittadini stranieri che alloggiavano all'interno di uno stabile dismesso utilizzato fino a qualche anno fa come succursale della scuole "Mattei" di Latina.



I controlli sono stati disposti sulla base di una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini ed anche in relazione all’attuale scenario internazionale, con particolare attenzione al monitoraggio di siti dimessi ovvero luoghi frequentati da cittadini senza fissa dimora.



In particolare il personale della Sezione Servizi, in collaborazione con la Digos e la Squadra Mobile, ha eseguito dei controlli presso la fabbrica ex Pozzi Ginori in località Borgo Piave, la scuola abbandonata, ex succursale Enrico Mattei in Via del Metano, lo stabile abbandonato di fronte al cimitero in Viale Kennedy e la ex tipografia in Via Lago Ascianghi. All’interno



Le operazioni di controllo, rientrano all’interno di un quadro più ampio di controllo del territorio per una maggiore e più efficace attività di prevenzione.







2 Maggio 2018



