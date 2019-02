Controlli dei carabinieri, nove denunce e serie di contravvenzioni a Latina e Gaeta

Nove denunce nell’ambito di servizi di controllo del territorio effettuati dai Carabinieri a Latina e Gaeta. Nel capoluogo 6 denunce per possesso di droga, guida di auto con targa straniera dichiarando falsamente di essere residenti all’estero e guida in stato di ebbrezza.



A Gaeta, invece, una per guida in stato di ebbrezza e due per essersi messi al volante di mezzi sequestrati.



Nell’ambito di entrambi i servizi controllati 62 veicoli, identificate 86 persone, elevate 14 contravvenzioni, sequestrate 4 vetture, ritirate 3 patenti e decurtati 16 punti. © RIPRODUZIONE RISERVATA