Controlli dei carabinieri, nove denunce e serie di contravvenzioni

Nove denunce, segnalazioni alla Prefettura nei confronti di assuntori di stupefacenti e contravvenzioni al codice della strada. E' il bilancio dell'attività di controllo dei Carabinieri del comando provinciale, svolta a Latina e Formia.Nel capoluogo i militari della compagnia – nucleo operativo e radiomobile - hanno denunciato un algerino sorpreso a spacciare droga, due persone sorprese alla guida dei rispettivi veicoli positivi agli stupefacenti,tre per essersi rifiutati di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, un uomo per aver sottratto dal luogo di custodia un’ autovettura sottoposta a sequestro ammnistrativo. Nello stesso contesto segnalati nove assuntori di stupefacenti per uso personale.Durante il controllo alla circolazione stradale, inoltre, sono state fermate e identificate 54 persone, controllati 45 mezzi, elevate 11 contravvenzioni, ritirate 5 patenti e 2 carte di circolazione, sequestrati 6 veicoli, decurtati dalle patenti di guida 37 punti ed elevate contravvenzioni per 7.300 euro.Due le denunce a Formia, una nei confronti dei conducenti di veicoli coinvolti in un incidente e risultati positivi all’assunzione di sostanze alcooliche.