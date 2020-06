Ladro colto sul fatto, evasione e stalking: tre arresti dei carabinieri

Tre arresti dei carabinieri nell'ambito dei controlli del territorio disposti dal comando provinciale di Latina. A Terracina, nel comprensorio “Circeo Residenziale”, i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia, hanno tratto in arresto un uomo di 52 anni di San Felice Circeo sorpreso durante un furto. L'uomo è stato sorpreso dai militari subito dopo essersi introdotto all’interno di un’abitazione estiva, dove aveva sportato la somma contante di 20 euro e due anelli, dal valore complessivo di circa 19.000 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto. L’uomo è ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Sempre a San Felice Circeo arrestato per evasione un ragazzo di 21 anni che era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso dai carabinieri fuori dalla sua abitazione.

A Minturno, infine, i militari hanno rintracciato e tratto in arresto un uomo di 72 anni, in esecuzione di ordinanza di sostituzione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, trasferendolo agli arresti domiciliari. Il provvedimento scaturisce da numerose violazioni circa il divieto di avvicinamento alla ex consorte.

