Controlli dei carabinieri a Ponza, un arresto per droga e sanzioni ad alcuni locali

Un arresto, decine di persone controllate all'arrivo sull'isola di Ponza, sanzioni ai locali per l'inosservanza del divieto di fumo e la mancata esposizione delle indicazioni sul tasso alcolemico.



I carabinieri della compagnia di Formia, in particolare quelli della stazione dell'isola, insieme alla compagnia di intervento operativo dell’8° reggimento “Lazio”, un’unità cinofili, la motovedetta d’altura di Gaeta ed il nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) di Latina hanno effettuato verifiche a tappeto al fine di prevenire ed eventualmente reprimere reati in genere, in particolare quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.



Nel corso dell'attività è stato arrestato un ragazzo di 25 anni, residente sull'isola, con 228 grammi di hashish, suddiviso in 14 panetti e 5 bilancini di precisione, oltre a materiale atto al confezionamento ed al taglio della stessa sostanza.



Nello stesso servizio i militari del Nas hanno proceduto al controllo di alcuni esercizi pubblici: in particolare in uno di questi, in un noto pub nel centro di Ponza, i militari hanno inflitto delle sanzioni di natura amministrativa a causa dell’inosservanza del divieto di fumo e della mancanza delle tabelle recanti i tassi alcolemici.

Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:38



