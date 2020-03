Controlli dei carabinieri a Formia. Denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 36enne di Gaeta, risultato positivo con tasso alcolemico pari a 1,61 g/l..



Un 29enne di Formia, controllato a bordo della sua autovettura, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 22 cm. Per lui è scattata la denuncia.



Segnalati per possesso di droga per uso personale 5 giovani tra i 19 e i 35 anni. Controllate in tutto 48 euro e 96 persone. © RIPRODUZIONE RISERVATA