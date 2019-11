Controlli anticaporalato e sui fitosanitari, multata azienda di Latina

Ultimo aggiornamento: 11:01

Pesante sanzione per un'azienda agricola di Latina.Durante un controllo da parte dei carabinieri del Nas, infatti, sono stati trovati circa 200 litri di fitosanitari irregolari per un valore di diecimila euro: in parte erano stati revocati dal Ministero, mentre altri erano privi dell'etichettatura di sicurezza. Per le violazioni amministrative all'azienda sono stati comminati 1.500 euro di multa.Il controllo si è svolto in collaborazione con il nucleo ispettorato del lavoro, con il reparto territoriale di Aprilia e con un elicottero di Pratica di Mare, oltre che con personale dell'ispettorato del lavoro, nell'ambito anche delle verifiche anticaporalato in corso in provincia di Latina.Nell'azienda pontina sono stati trovati 11 lavoratori - solo uno italiano, gli altri tutti indiani - sulla cui regolarità sono in corso accertamenti, anche se a prima vista tutto è risultato a posto.Controlli simili anche in una seconda azienda, stavolta a Cisterna di Latina, dove i lavoratori trovati sono 44 (tutti romeni): anche in questo caso sono in corso ulteriori verifiche dopo il primo accertamento di regolarità.