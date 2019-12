Controlli anti droga, un altro insospettabile arrestato con la cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti un uomo di 48 anni, incensurato, del capoluogo. Si tratta dell'ennesimo insospettabile sorpreso con cocaina.Nell'ambito di uno specifico controllo antidroga, le pattuglie della squadra volante hanno fermato l'uomo mentre era alla guida della sua auto e percorreva via Don Torello. Nell'abitacolo della vettura gli agenti hanno trovato diverse dosi di cocaina e hanno così deciso di estendere la perquisizione anche all'abitazione del 48enne. All'interno dell'appartamento è stata rinvenuta in effetti altra sostanza stupefacente dello stesso tipo, per un peso complessivo di 40 grammi. Insieme alla cocaina è stato ritrovato e sequestrato anche un bilancino elettronico di precisione, diverso materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 1.500 euro.Il sostituto procuratore Marco Giancristofaro ha disposto il trasferimento nella casa circondariale di Latina, dove l'uomo si trova in attesa della convalida.