Controlli anti assembramenti: il Comune di Latina chiude piazzale Loffredo a Capoportiere

Il prefetto convoca in videoconferenza i sindaci pontini dopo l'ultima circolare arrivata dal ministero dell'Interno in cui si chiede di "intervenire in modo efficace e tempestivo sulla prevenzione degli assembramenti". Nella riunione dell'11 novembre è stato fatto il punto delle misure di contenimento del covid-19 chiedendo ai primi cittadini di monitorare la situazione con particolare riguardo al fine settimana e di intensificare i controlli. La stessa circolare ministeriale prevede la possibilità per i sindaci di fare ricorso al contingentamento degli accessi di alcune aree a rischio o alla chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Il primo effetto è stata un'ordinanza del Comune di Latina che, in ragione del particolare periodo di emergenza sanitaria, dispone l'interdizione di una porzione dello spazio pedonale di Piazzale Loffredo a Capoportiere. L'area che affaccia sul mare sarà dunque transennata per due fine settimana consecutivi, a partire da questo sabato 14 novembre.

Ultimo aggiornamento: 16:10

