Contratti precari, stop ai rinnovi sciopero alla Centrale nucleare di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il prossimo 19 ottobre è previsto lo sciopero generale dei dipendenti Sogin. La decisione è arrivata dopo l'incontro che si è svolto mercoledì al Ministero del lavoro alla presenza delle organizzazioni sindacali,oltre che del personale di Sogin e Nucleo, ma che ha dato esito negativo. Assente l'azienda. I sindacati spiegano che è stato illustrato il percorso che li ha portati a dichiarare le sciopero: Dopo la sottoscrizione del protocollo sull'occupabilità, tutti gli impegni sono stati disattesi. La ciliegina sulla torta è arrivata sul tema del consolidamento occupazionale e questo dopo che l'Amministratore Delegato, aveva reso nota l'intenzione di consolidare tutte le posizioni di lavoro del gruppo. Al Ministero è arrivata in realtà tutt'altra notizia. Da circa tre anni, il gruppo Sogin/Nucleco ha iniziato ad utilizzare il sistema di somministrazione per tutte le nuove assunzioni. Il personale composta da circa 80 unità, da alcuni anni, ha acquisito una competenza professionale e una formazione specifica, visto che a Borgo Sabotino si lavora per il Decommisioning nucleare Nazionale. La questione sui mancati rinnovi di fine anno - spiegano fonti interne - è legato al nuovo Decreto dignità di Luigi Di Maio che prevede un contratto di 12 mesi iniziali e non può essere prorogato per più di 24 mesi. A queste condizioni, l'azienda ha deciso di non rinnovare più i contratti. Alla Centrale nucleare di Borgo Sabotino il Nucleo conta 5 somministrati con scadenza di contratto al 15 dicembre. C'è anche personale di Sogin con scadenza entro fine novembre. I sindacati hanno palesato la volontà di partire con iniziative di lotta consapevoli che potrebbe essere necessario affrontare una vertenza anche di lungo periodo. Pensiamo però che non sia possibile assistere inermi a questi atteggiamenti nei confronti dei lavoratori. Subito è stato dichiarato il blocco degli straordinari per l'ultima decade di ottobre in cui verranno proclamate assemblee con manifestazioni in tutti i luoghi di lavoro e infine verrà sollecitato un incontro per chiarire le volontà politiche del gruppo.Fra.Ba.© RIPRODUZIONE RISERVATA