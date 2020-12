Luminarie più belle della provincia di Latina: testa a testa in semifinale. Già 80 mila voti, c'è tempo fino alle 16

Click record a meno di un'ora dallo stop dei contatori, per il constest lanciato dal Messaggero sulle luminarie natalizie più belle della Provincia di Latina. Nella sfida Minturno-Fondi, le due città hanno incassato 17mila preferenze ciascuna con un leggero vantaggio per Minturno, in avanti dopo le ore 15 di 17 voti. Straordinati anche i numeri dell'altro spareggio, con Pontinia avanti con 25.400 contro i 23.900 voti di Terracina. Gare sorprendenti fino all'ultimo. A comunicheremo i risultati definitivi e le due città che si scontreranno per la finalissima. In tutto nelle sole due semifinali ci sono stati già più di 80 mila voti. C'è tempo fino alle 16 per dare la propria preferenza.

