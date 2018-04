Consiglio regionale, Tripodi capogruppo della Lega. Vicepresidenza, beffato Simeone

Giuseppe Simeone beffato per due voti. Il Consiglio regionale del Lazio ha eletto oggi, nella seduta di insediamento, i sei membri dell’Ufficio di presidenza (Udp) della undicesima legislatura e sono tutti consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Roma Capitale. Al presidente Daniele Leodori, riconfermato con 29 voti al terzo scrutinio, si aggiungono i due vicepresidenti, Devid Porrello e Adriano Palozzi e i tre consiglieri segretari, Michela Di Biase, Gianluca Quadrana e Daniele Giannini.



Nell’elezione dei due vicepresidenti, su 51 votanti, Porrello ha ottenuto 15 preferenze e Palozzi 11, due in più di Giuseppe Simeone che veniva dato papabile vicepresidente. Hanno pesato le sedici le schede bianche. Per la prima volta, da quando è in vigore la legge sull’elezione diretta del presidente della Regione, la coalizione che ha sostenuto il candidato vincente non avrà un vicepresidente alla Pisana. Entrambi i vicepresidenti eletti oggi, infatti, sono stati eletti in liste che non sostenevano Nicola Zingaretti. Devid Porrello, ingegnere, nato a Civitavecchia il 5 marzo 1980, è stato eletto nella lista “Movimento 5 stelle”. Adriano Palozzi, imprenditore, nato a Marino il 17 luglio 1975, è stato eletto nella lista “Forza Italia Berlusconi per Parisi”. Entrambi sono già stati consiglieri regionali nella scorsa legislatura e sono stati rieletti nella circoscrizione di Roma Capitale.



Il presidente del Consiglio, Daniele Leodori, ha aggiornato la seduta alle ore 11 di mercoledì 11 aprile. I lavori riprenderanno con l’intervento del presidente della Regione, Nicola Zingaretti, che presenterà la Giunta “unitamente al programma politico e amministrativo”, così come stabilito dall'articolo 42 dello Statuto.



Angelo Tripodi invece è stato eletto all'unanimità capogruppo della Lega alla Regione Lazio. «Ringrazio i colleghi per la fiducia, il coordinatore regionale Francesco Zicchieri, i militanti della Lega e il nostro segretario Matteo Salvini - commenta il neo capogruppo della Lega alla Pisana, Angelo Tripodi -. Non daremo tregua al governatore Nicola Zingaretti e alla sua giunta, che sinora si sono contraddistinti per la lontananza dai problemi dei cittadini del

Lazio ai quali daremo voce con tutta la nostra forza».

