Consiglio comunale dei bambini, lunedì l'insediamento a Lenola

E' in programma lunedì 11 febbraio, alle 16.15, presso il Palazzo Comunale di Lenola (via Municipio 8) la cerimonia d’insediamento ufficiale del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini, organo consultivo istituito lo scorso dicembre, con voto unanime, dall’assise comunale dei "grandi".Uno strumento di civismo e condivisione dei valori fondanti della comunità locale che,d’intesa con le istituzioni scolastiche del territorio, si riunirà ogni 15 giorni per offrire suggerimenti, segnalazioni, idee e lanciare iniziative ai rappresentanti dei cittadini. Sono stati sorteggiati nei giorni scorsi i nomi dei 12 bambini, dagli 8 ai 10 anni, che ne faranno parte per il primo triennio.Alla cerimonia saranno presenti anche un rappresentante della Regione Lazio e uno del CNR, istituzioni che hanno co-promosso il progetto, d’intesa con il Comune. Nell’occasione, verrà conferito un riconoscimento agli allievi vincitori del concorso cinematografico nazionale "I giovani ricordano la Shoah", premiati lo scorso 24 gennaio al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.