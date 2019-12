Consegnato a Javier Zanetti il premio "Mecenate dello sport" della Fondazione Varaldo Di Pietro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato consegnato a Javier Zanetti il premio “Mecenate dello Sport” 2019 nella sala Executive dello Stadio Meazza in San Siro. Il vice presidente e bandiera dell’Inter ha ricevuto il riconoscimento, giunto all'ottava edizione e patrocinato dal Coni e dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti per avere dato «un contributo importante per la crescita dello sport e per l’esaltazione dei suoi valori universali espressi sia nella pratica delle discipline sportive sia in attività di alto valore sociale e solidale».Il premio è assegnato dalla fondazione "Varaldo Di Pietro", di Latina, in memoria della persona a cui si ispirano i valori del sodalizio, appunto Varaldo Di Pietro, che con il suo impegno nello sport e nel sociale ha accompagnato lo sviluppo di Latina nei decenni seguenti al dopoguerra, segnando alcune tappe importanti nella storia sociale e sportiva della città.Zanetti ha parlato del riconoscimento ricevuto: «Sono onorato perché è un premio che parla di valori che mi hanno accompagnato per tutta la mia vita e per tutta la mia carriera. Attraverso lo sport si possono veicolare tanti messaggi positivi. La responsabilità sociale è l’altra mia passione oltre al calcio: sono orgoglioso di far parte dell’Inter, un club che si spende molto in queste iniziative. Pensiamo a Inter Campus, ad esempio».Giovanni Di Pietro, presidente della Fondazione, ha commentato così il premio a Zanetti : «Esemplare figura di uomo di sport, rappresenta un riferimento a livello mondiale per la sua riconosciuta capacità di comunicare, in campo e fuori, alti valori etici e morali attraverso l’attività sportiva e umanitaria. Campione di stile e professionalità, si è sempre battuto dimostrando grande fair play nel raggiungimento dei propri obiettivi con tenacia, coraggio e lealtà».Zanetti succede nell’albo d’oro del prestigioso riconoscimento ad altre importanti personalità quali: Massimo Moratti, Nerio Alessandri, Claudio Ranieri, Timothy Shriver Kennedy e Lavinia Biagiotti.