Confisca del Villaggio del Parco, la Cassazione: si deciderà nel nuovo processo

Nelle 67 pagine della sentenza, la Corte di Cassazione spiega la complessa vicenda giudiziaria del Villaggio del Parco costruito sulla Litoranea e sequestrato nel lontano 2006.I giudici romani hanno disposto l'annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado a carico di Carmen Lorenzi, proprietaria del terreno sul quale sono state realizzate le villette e del figlio Carmine Ciccone, titolare della Petrarca Immobiliare. Per i due sarà celebrato un nuovo processo in Corte d'Appello ma limitatamente all'accusa di abuso d'ufficio, mentre il ricorso per la lottizzazione abusiva è stato rigettato.Il nodo principale della vicenda riguarda lae, in particolare, le sorti delle parti civili, ovvero i 15 acquirenti delle villette ma anche i promissari acquirenti degli immobili abusivi.Le parti civili saranno trattate in un altro processo, sempre in Corte d'Appello, dove si deciderà anche sulla confisca del complesso. Sono stati rigettati, invece, i ricorsi degli ex dirigenti comunali Vincenzo D'Arcangelo e Carlo Gurgone.La vicenda ha coinvolto la Corte di Giustizia Europea e la Corte Costituzionale. Il nodo, all'epoca, riguardò l'applicazione della sentenza Varvara emessa dalla Corte di Giustizia europea nel 2013 e poi diventata definitiva. Una sentenza che dichiarò illegittima la confisca di beni nel caso in cui il reato di lottizzazione abusiva sia prescritto, esattamente il caso del Villaggio del Parco di Bella Farnia.Ma la Cassazione, pur rinviando la decisione alla Corte d'Appello, ora si sbilancia palesemente a favore della confisca, criticando molti aspetti relativi alla decisione della Corte di Giustizia Europea. I giudici sottolineano la necessità di approfondire ulteriormente la«Quanto alle parti civili - scrivono i giudici nelle motivazioni - la sentenza non ne pone in evidenza con certezza la mala fede, facendo ricorso ad espressioni che non chiariscono in modo certo la posizione dei singoli soggetti. Tutte hanno, in ogni caso, partecipato al processo per l'intero suo corso, con possibilità di interloquire ed esercitare i propri diritti al pari degli imputati. Va peraltro osservato, per quel che riguarda la questione della non meglio definita buona o mala fede».La questione potrebbe interessare anche il giudice dell'esecuzione, ma per ora si dovrà attendere il nuovo processo d'Appello per tentare di sbrogliare la matassa.