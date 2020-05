Confcommercio, nominati i due commissari per Latina: sono Annalisa Muzio e Salvatore De Cecca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente di Confcommercio Lazio ha nominato un commissario e un sub commissario con delegata alla riorganizzazione e ai rapporti politico-istituzionali per guidare fino al 31 dicembre la Confcommercio Latina che era stata commissariata due settimane fa. Si tratta di Salvatore Di Cecca e Annalisa Muzio. Salvatore Di Cecca, già direttore di Confcommercio Lazio e Confcommercio Lazio Sud sarà dunque al fianco di Annalisa Muzio, presidente dell’associazione Minerva e dell’Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo, che collabora da tempo con Confcommercio per la programmazione e la realizzazione di eventi nel territorio. Diverse le idee già messe in campo, a partire dalla richiesta di una consulta per lavorare a contatto con l'assessorato alle attività produttive del Comune di Latina e uno sportello per le imprese. Gli incontri con i commercianti si terranno nei prossimi giorni.